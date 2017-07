Se gli extraterrestri atterrassero sul mio vialetto di casa e mi chiedessero di conoscere le creature che rappresentano meglio il nostro pianeta, io proporrei voi Bilance. In questo momento siete le più nobili e le più effervescenti. State gestendo con intelligenza la vostra quota personale di dolore del mondo, e le vostre decisioni quotidiane sono basate più sull’amore che sulla paura. Non prendete le cose troppo sul personale né troppo seriamente, e sembrate più preparate di chiunque altro a ridere della follia che ci circonda. E anche se gli alieni non arriveranno, scommetto che ispirerai più esseri umani di quanto pensi. Ti secca essere un esempio da seguire? Spero di no. Se lo consideri un dono interessante, potrai esercitare più potere del solito.