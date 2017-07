“Non essere troppo timido e prudente riguardo alle tue azioni”, scriveva Ralph Waldo Emerson. “Tutta la vita è un esperimento”. Vorrei che tu adottassi questa strategia nelle prossime settimane. Secondo la mia analisi dei presagi astrali, è un momento favorevole per rinunciare alle tue abitudini, ribellarti alle tue certezze e lanciarti in una serie di avventure che ti faranno ragionare in modo diverso. Ami abbastanza la vita da fare più domande di quante ne hai poste finora?