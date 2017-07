Ti sconsiglio di sniffare cocaina, mdma, eroina o sali da bagno. Ma se lo farai, non stendere le strisce sul tavolo da cucina o su un fasciatoio di un bagno pubblico. Non sono posti pulitissimi e qualche sostanza contaminante potrebbe arrivare al tuo cervello. Ti prego di prestare la stessa attenzione in qualsiasi altra attività che può alterare la tua coscienza o cambiare il modo in cui vedi il mondo. Fallo in un luogo sicuro che garantisca risultati salutari. P.S. Le prossime settimane saranno ideali per allargare la tua mente in modo naturale tramite conversazioni con persone intelligenti, viaggi in luoghi che t’ispirano un timore reverenziale e incontri con maestri stimolanti.