Il mondo non conoscerà né capirà mai completamente la natura del tuo eroico viaggio. Per questo è importante che tu ti riconosca generosamente il merito di quello che hai fatto finora e farai in futuro. Meravigliati della miracolosa maestà della vita che ti sei creato. Celebra le battaglie che hai affrontato e le liberazioni che hai ottenuto. Grida “gloria e alleluia!” nel riconoscere la tua tenacia e la tua intraprendenza. Le prossime settimane saranno un periodo particolarmente favorevole per svolgere questo compito difficile ma divertente.