Nei quattro anni in cui affrescò la cappella Sistina, Michelangelo non fece mai un bagno. Era troppo concentrato sul suo capolavoro? L’artista statunitense Pae White ha un rapporto diverso con l’ossessione. Per creare le sue opere di stoffa ha passato anni a collezionare sciarpe disegnate dal suo stilista preferito, 3.500 in tutto. In accordo con i presagi, sarei felice se anche tu dimostrassi tanta dedizione. A patto che tu non la metta al servizio di un desiderio passeggero, ma di una fatica d’amore che può cambiare in meglio la tua vita.