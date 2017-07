Il poeta mistico spagnolo più venerato è san Giovanni della Croce, che visse tra il 1542 e il 1591. A 35 anni fu rapito da una setta religiosa rivale e rinchiuso in una cella angusta. Ogni tanto gli portavano qualche rimasuglio di pane e pesce secco, ma per la maggior parte del tempo non mangiava niente. Dopo dieci mesi riuscì a fuggire e a raggiungere un convento che gli offrì riparo. Come primo pasto, le suore gli servirono pere cotte alla cannella. Prevedo che presto vivrai la tua versione di un’evasione. Sarà meno drammatica e più metaforica di quella di san Giovanni, ma comunque un notevole successo. Per festeggiare, ti invito a goderti un pasto rituale a base di pere cotte alla cannella.