Devi proprio essere lo sgargiante re o la carismatica regina di tutto quello che ti circonda? I tuoi sudditi devono per forza prostrarsi davanti a te? Non ti basta essere padrone del tuo tempo e signore del tuo destino? Non sto cercando di soffocare la tua ambizione, voglio solo essere sicuro che non consumerai inutilmente le tue energie per imporre il tuo volere su un territorio troppo ampio. La cosa più importante, dopotutto, è gestire la tua vita con ingegnosità e stile. Ma ammetto che le prossime settimane saranno un periodo in cui potrai essere più adorato e venerato del solito senza pagarne le conseguenze.