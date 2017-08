L’attore del Leone Robert De Niro una volta ha detto che la maggior parte delle persone consumano più energie a nascondere le loro emozioni e i loro desideri che a rivelarli. È vero anche per te? Se è così le prossime settimane saranno un periodo favorevole per nasconderti di meno e scoprirti di più. Non ti costerà molto e in compenso avrai una nuova carica di vitalità. Ma non esagerare. Non ti sto dicendo che devi rivelare tutti i tuoi sentimenti e i tuoi desideri a chiunque, solo alle persone di cui ti fidi. E soprattutto, spero che li rivelerai a te stesso.