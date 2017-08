“Ognuno di noi arriva a conoscere la verità a modo suo”, dice l’astrologo Antero Alli. “Per qualcuno è libera e selvaggia”, scrive. “Per altri è come un gatto addomesticato, mentre altri ancora trovano la verità solo attraverso i sensi”. Qualunque sia il tuo modo usuale di conoscere la verità, Leone, ho il sospetto che nelle prossime settimane ti farebbe bene provarne uno diverso. Potresti fidarti dei tuoi sentimenti più positivi, ascoltare i suggerimenti del tuo corpo, celebrare rituali in cui chiedi l’aiuto di spiriti ancestrali, entrare in uno stato di alterazione ridendo ininterrottamente per cinque minuti.