Lo scrittore dell’Acquario James Joyce aveva una visione pessimistica dei rapporti intimi. “L’amore (inteso come desiderio del bene di un’altra persona) è di fatto un fenomeno così innaturale che raramente si ripete, perché l’anima è incapace di tornare vergine e non ha abbastanza energie per tuffarsi di nuovo nell’oceano di un’altra anima”. In conformità con i presagi astrali, ti sfido a dimostrare che Joyce aveva torto. Immagina come far tornare vergine la tua anima perché possa tuffarsi nell’oceano di un’altra. Le prossime otto settimane saranno il periodo ideale per realizzare questa gloriosa impresa.