Nel segno dell’Acquario è in arrivo un’eclissi di luna. Ti porterà fortuna o sfortuna? Bella domanda! L’ho buttata lì per vedere se hai imparato qualcosa dai miei sforzi per difendere la reputazione dell’astrologia. Sebbene alcune persone male informate considerino il mio campo di ricerca una pseudoscienza superstiziosa, io dico che è una forma d’arte fantasiosa che ci aiuta a scoprire e modificare i nostri schemi subconsci. Perciò la risposta più saggia alla mia domanda è che l’imminente eclissi lunare non ti porterà né fortuna né sfortuna. Ti farà piuttosto capire che hai più potere del solito di 1) domare e gestire gli aspetti distruttivi della tua natura istintiva; 2) fare progressi nel liberarti da vecchi condizionamenti; 3) diventare più abile nel prenderti cura di te stesso.