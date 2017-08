Nel 1985, Maurizio Cattelan lasciò il suo lavoro di becchino a Padova e decise di guadagnarsi da vivere facendo l’artista. Cominciò a creare mobili e alla fine divenne uno scultore specializzato in opere satiriche. Nel 1999, ne realizzò una che rappresentava il papa colpito da un meteorite, che nel 2001 fu venduta per 886mila dollari. Se mai ci sarà un momento in cui potresti vivere la tua personale versione di questa storia, Acquario, sarà nei prossimi dieci mesi. Questo non significa necessariamente che devi precipitarti a compiere un atto di fede così estremo. Seguire la tua ispirazione raramente ti porta a un successo immediato, forse ci vorranno anni (nel caso di Cattelan sono stati 16). Sei disposto ad accettare la sfida?