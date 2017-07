Sei in vena di osare in campo sentimentale? Se è così, ho composto un messaggio provocatorio che potresti girare a qualcuno che pensi sarebbe contento di riceverlo: “Voglio essere il tuo leale esploratore. Vuoi essere il mio (o la mia)? Possiamo essere follemente devoti al nostro amore reciproco. I nostri geni possono costruire un’elegante e solida alleanza. Non sarebbe divertente vedere quanta liberazione siamo capaci di generare? Possiamo far leva sul nostro rispetto reciproco per mettere da parte tutti i nostri trucchi. Possiamo ispirarci a vicenda per raggiungere altezze inaspettate di spudorata intelligenza”.