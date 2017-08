A mio parere di astrologo, nei prossimi giorni la tua vita dovrebbe ispirarsi all’antica festa romana dei Saturnali, un periodo di sei giorni di baldoria che incoraggiava tutti ad abbandonarsi al piacere, a parlare liberamente e a fare doni. Il tuo prossimo futuro potrebbe (e, secondo me, dovrebbe) anche assomigliare alla sfilata annuale chiamata Doo dah, che si svolge a Pasadena e prevede una burlesca cavalcata di folli come la Compagnia del carrello della spesa, le Teste di gallina radioattive, l’Esercito dei soldatini di stagno e la Squadra del pisolino sincronizzato degli oziosi. In altre parole, Ariete, è un ottimo momento per mettere da parte la tua dignità e dedicarti al divertimento più sfrenato, superando ogni frontiera, per essere la persona che saresti se non avessi niente da perdere.