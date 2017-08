È ora di reinventare la ruota e di riscoprire il fuoco, Toro. A mio parere di astrologo, se non tornerai alla radice di tutte le tue Grandi domande sprecherai solo tempo. Ogni compito importante ti imporrà di consultare l’intelligenza primordiale del tuo cuore. Perciò non perderti nei piaceri banali o nelle frustrazioni momentanee, che tra un anno non significheranno più nulla per te. Prova a essere un bambino selvaggio maturo al servizio delle sue capacità creative.