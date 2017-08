Le Parche hanno congiurato per fare in modo che sia giusto e opportuno che tu sia influenzato dallo scrittore del Sagittario Mark Twain. Ci sono cinque specifiche perle della sua saggezza che ti aiuteranno benevolmente a cambiare atteggiamento. Spero anche che condividerai almeno in parte il suo senso dell’umorismo. Eccole qui: non puoi fidarti dei tuoi occhi quando la tua fantasia è fuori fuoco; la nostra educazione consiste essenzialmente in quello che abbiamo disimparato; è curioso che il coraggio fisico sia così comune nel mondo e il coraggio morale così raro; quando sei nel dubbio, di’ la verità; il tuono è bello, il tuono è maestoso, ma è il fulmine che fa tutto il lavoro.