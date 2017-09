I Simpson stanno per tornare in tv negli Stati Uniti per il 29° anno consecutivo. Finora sono andate in onda più di 600 puntate. Gli autori di un’altra sitcom animata, South park, una volta hanno intitolato un suo episodio “I Simpson l’hanno già fatto”, per sottolineare quanto sia difficile inventare storie belle e originali. Te lo sto dicendo, Toro, perché ho il sospetto che presto nella tua vita ci saranno nuovi intrecci che nessuno ha mai visto, neanche nei Simpson e in South park. Potresti e dovresti essere il miglior narratore del mese.