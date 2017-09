Anche se il tempo si guasterà, i tuoi alleati si intristiranno o le notizie diventeranno più folli che mai, tu starai benissimo. Non sto esagerando, e non voglio adularti. È proprio quando la situazione rischia di demoralizzarti che trovi la forza di raddoppiare il coraggio e l’efficienza. Eventi che altre persone considerano deprimenti per te saranno occasione di importanti progressi. La confusione dei tuoi alleati ti spingerà a manifestare la tua visione di quello che serve per vivere bene.