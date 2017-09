Alcuni giornali pubblicano regolarmente le rettifiche degli errori commessi nelle edizioni precedenti. Una volta la redazione del Guardian si è scusata con i lettori per aver fatto un’affermazione sbagliata sul compositore tedesco Richard Wagner: non era vero che chiedeva alla sua cameriera di indossare un paio di mutande viola, come aveva scritto, in realtà erano rosa. Te lo sto dicendo, Toro, per incoraggiarti a fare qualche meditazione correttiva. Per le prossime dieci sere, prima di andare a letto passa in rassegna gli eventi della giornata e pensa a cosa avresti potuto fare diversamente, con più integrità, concentrazione o creatività. Questa operazione avrà un effetto molto tonificante. Sei in una fase del tuo ciclo astrale nella quale puoi vivere meglio facendo qualche rettifica e correzione.