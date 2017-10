In conformità con i presagi astrali, ti invito a rallentare i tuoi ritmi e a lasciare spazio alla serenità. Per calmarti, usa un approccio rilassato, fai un passo alla volta. Con occhi luccicanti e voce soave, pronuncia frasi dolci a te stesso. Coccolati in modo giocoso come faresti con un animale che ami. Pensi di poter sopportare tanto amore per te stesso? Credo di sì. Trasformati in un genio del relax e occupati con tenerezza dei piccoli dettagli che ti fanno sentire a tuo agio e innamorato del mondo.