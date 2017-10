Stai cercando nuovi colleghi e vuoi rafforzare le tue alleanze? Le prossime nove settimane saranno un periodo favorevole per farlo. Avrai l’opportunità di approfondire il legame con alleati che coltivano l’integrità e comunicano in modo efficace. Potresti non avere il coraggio di stringere uno o più di quei potenziali nuovi rapporti, ma ti invito ad andare avanti comunque. Anche se forse sei meno maturo di loro, questi alleati avranno un effetto catalitico su di te e ti aiuteranno a crescere più rapidamente.