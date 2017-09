Un lettore si è lamentato del fatto che nei miei oroscopi non parlo quasi mai delle celebrità. “La gente ama leggere le previsioni astrologiche che riguardano le star”, scrive. “Pensi di essere troppo ‘colto’ per darci quello che vogliamo? Scendi dal piedistallo e abbassati a scrivere dei nostri eroi. Potresti cominciare dalla bella, talentuosa e ricchissima Rihanna”. Gli ho risposto che i consigli per le star a volte sono diversi da quelli che do alle persone comuni. Per Pesci come Rihanna, Justin Bieber e Bryan Cranston, le prossime settimane saranno un periodo ideale per starsene in disparte, rilassarsi e ricaricarsi. I Pesci non famosi, invece, avranno ottime opportunità di accrescere la loro fama, allargare il loro raggio d’azione ed esercitare più influenza del solito negli ambienti in cui si muovono.