In giro ci sono abbastanza autorità, esperti e saccenti che stanno cercando di dirti cosa pensare e fare. In conformità con i dati astrologici, nelle prossime due settimane t’invito a ignorarli. E a farlo con allegria, senza rabbia. Esulta per il potere che questa dichiarazione d’indipendenza ti dà di fidarti delle tue valutazioni e di seguire il tuo intuito. Considera la tua rivolta come un buon modo per liberarti delle vocine nella tua testa che parlano a nome di quelle autorità, esperti e saccenti. Ribellati e respingi le loro critiche e i loro tentativi di farti sentire in colpa. Difenditi dalle loro spaventose fantasie.