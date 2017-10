“Intensificare” è una delle parole chiave di questo periodo. Come anche “fortificare”, “rafforzare” e “puntellare”. Qualsiasi cosa farai per intensificare la tua dedizione e concentrazione sarà ricompensata da un aumento dei doni dalla vita. Se fortificherai il tuo senso di sicurezza e stabilità, attiverai riserve di resistenza sopite. Se rafforzerai i tuoi rapporti con alleati affidabili, metterai in moto forze che alla fine ti porteranno un aiuto del quale non sapevi neanche di aver bisogno. Se puntellerai il ponte che collega il tuo passato al tuo futuro, permetterai al tuo vecchio modo di fare di compiere magie e di infondere energia al nuovo.