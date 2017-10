Allan Hobson è un ricercatore di Harvard che studia il sonno. Secondo lui sogniamo sempre, non solo di notte. Il nostro subconscio non smette mai di produrre flussi di immagini. Ma durante le ore di veglia l’attività della nostra mente cosciente è così intensa che quel flusso rimane a livello subliminale. Ma ho il sospetto che il tuo generatore di sogni sia così attivo che le sue storie potrebbero raggiungerti anche quando sei sveglio. Forse ne rimarrai sconcertato, ma ora che ti ho avvertito spero che sfrutterai quella corrente sotterranea per raccogliere intuizioni utili. Le informazioni che emergeranno non saranno né logiche né razionali. Saranno poetiche e simboliche come i sogni.