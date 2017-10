Qual è la tua teoria del complotto preferita? Ha a che vedere con gli Illuminati, la società segreta che si dice stia tramando per abolire le nazioni e creare un governo mondiale? O con l’invasione di extraterrestri che controlleranno le menti dei nostri leader politici per spingerli a farsi guerra all’infinito e a distruggere la Terra? O è qualcosa di più personale? Forse sei segretamente convinto che le difficoltà in cui ti sei imbattuto in passato sono state così dolorose e debilitanti da impedirti per sempre di realizzare il tuo sogno più caro. Ebbene, sono qui per dirti che qualsiasi teoria del complotto tu abbia abbracciato, presto sarà smentita una volta per tutte. Sei pronto a liberarti delle tue illusioni?