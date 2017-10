Forse potresti sembrare un tipo normale, ma per il tuo rapporto con te stesso sarebbe meglio di no. Potresti cercare di soffocare le tue passioni insolite e smussare le tue spigolosità, ma sarebbe meglio considerare quelle passioni e quegli spigoli come fertile materiale grezzo per la tua felicità futura. Capisci cosa voglio dire? Nelle prossime settimane, dovresti essere fedele alla tua particolare forma d’intelligenza. Travestimento per Halloween: il mostro bello e interessante che vive dentro di te.