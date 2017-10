La Panamericana è un sistema di strade che si estende dalla baia di Prudhoe, nel nord dell’Alaska, a Ushuaia, nell’estremo sud dell’Argentina, una distanza di circa 30mila chilometri. Ma per un tratto di 160 chilometri, all’altezza di Panamá, diventa una palude nella foresta pluviale. Questo significa che si può andare direttamente dal Nordamerica al Sudamerica solo se si ha un fuoristrada. Vorrei attirare la tua attenzione su un’interruzione simile nel tuo viaggio interiore, una zona grigia in cui due parti importanti della tua vita sono scollegate. Le prossime settimane saranno un buon momento per colmare quel vuoto.