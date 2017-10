È statisticamente dimostrato che i venerdì che cadono il 13 del mese sono meno pericolosi degli altri. In quei giorni si verificano meno incendi e incidenti stradali. Alla luce della tua situazione attuale, la trovo una cosa interessante. Secondo la mia analisi dei presagi astrali, questo venerdì 13 ottobre segnerà una svolta negli sforzi che stai facendo per sentirti più stabile e sicuro. In quel giorno, ma anche nei sette precedenti e in quelli successivi, dovresti ricevere indicazioni particolarmente utili su quello che puoi fare per sentirti ancora più sicuro e protetto di quanto tu non sia già.