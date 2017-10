Sagittario

Uno degli oggetti in mostra al museo storico del Palatinato, in Germania, è un vino imbottigliato nel 1687. In conformità con i presagi astrali, ti consiglio di trovare una versione metaforica di quell’antica bevanda e poi, sempre metaforicamente, di berla. È ora di godersi un piacere che aspetta pazientemente di essere liberato. È arrivato il momento di vivere un’esperienza che finora hai rimandato, di rivendicare favori che ti sono dovuti, di fare qualcosa di divertente che hai tenuto da parte in attesa dell’occasione giusta.