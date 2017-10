Sagittario

Oggi non ho lavorato. Mi sono svegliato tardi, ho fatto colazione senza fretta e mi sono goduto una lunga passeggiata tra i boschi. Quando ho trovato un posto che mi ha riempito di un senso di pace, ho chiesto alla mia saggezza istintiva cosa avrei dovuto consigliare ai Sagittari. La mia saggezza istintiva mi ha detto che in questo momento dovresti sottrarti almeno a uno dei tuoi doveri per almeno tre giorni. Mi ha suggerito anche di consigliarti di dormire di più, di mangiare con calma e di fare lunghe passeggiate in posti che ti riempiono di un forte senso di pace. Lì potrai interrogare la tua saggezza istintiva su come risolvere i tuoi grandi dilemmi.