Sagittario

“Pensa a quanto è difficile cambiare te stesso”, ha scritto Jacob M. Braude, “e capirai quanto sono scarse le probabilità che tu riesca a cambiare qualcun altro”. Nel 99 per cento dei casi consiglio a te e a chiunque di accettare questo consiglio. Ma penso che nelle prossime settimane voi Sagittari potreste essere l’eccezione che conferma la regola. Sarai più capace che mai di cambiare te stesso. Se ci riuscirai, le tue trasformazioni potrebbero innescare interessanti cambiamenti nelle persone che ti circondano. Un altro consiglio che ho rubato a Braude è: “Comportati come le anatre. Rimani calmo e imperturbabile in superficie, ma nuota come un pazzo sott’acqua”.