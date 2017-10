Sagittario

Come puoi goderti le esaltanti gioie della rinascita se prima non muori un po’ dentro? Questa è la fase più difficile del tuo ciclo, in cui faresti bene a usare le tue energie per concludere il lavoro fatto negli ultimi dieci mesi e andare oltre. Ti consiglio di mettere una pietra sul passato. Indossa la tua maschera triste più divertente e dai un ultimo addio a tutto quello che stai per lasciarti alle spalle. Ricordati che dalle rovine alla fine emergerà la bellezza. Travestimento per Halloween: la mitica fenice che brucia e risorge dalle sue ceneri.