Il giornalista Jenkin Lloyd Jones coniò il termine “afganistanismo”, che definì come “la tendenza a concentrarsi sui problemi di zone lontane del mondo ignorando le questioni locali più controverse”. Invito te, Vergine, a non abbandonarti alla tua personale versione dell’afganistanismo. Concentrati sui problemi che sono più vicini a te, anche se ti sembrano spinosi e difficili. Non lasciare che la tua attenzione sia distratta da luoghi e tempi lontani. Per il prossimo futuro, il modo migliore in cui puoi consumare le tue energie è qui e adesso.