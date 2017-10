Louisa May Alcott, l’autrice di Piccole donne, scrisse anche un romanzo intitolato Un lungo fatale inseguimento d’amore, che per più di un secolo dopo la morte dell’autrice non fu pubblicato perché considerato troppo audace. “Nei libri che leggo i peccatori sono più interessanti dei santi”, dice la sua eroina Rosamond, “e nella vita reale le persone sono terribilmente noiose”. Prevedo che nei prossimi mesi non sarai la prova della teoria di Rosamond, Vergine. Sarai più interessante che mai, e avrai più gioia e autostima del solito, senza doverti svegliare neanche una volta stesa nel fango con i vestiti strappati dopo una notte di bagordi.