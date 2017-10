Da bambina hai avuto l’opportunità di frequentare una scuola di circo? E una di magia? O una scuola per detective, per viaggiatori nel tempo o supereroi? Probabilmente nessuna di queste, vero? Buona parte del tuo percorso educativo si è basato su quello che dovevi imparare e non su quello che sarebbe stato divertente imparare. Forse non è stato un male. Alla fine si è rivelato utile. Ma ora ho una bella notizia per te: i prossimi dieci mesi saranno un periodo favorevole per imparare quello che desideri veramente. Travestimento consigliato per Halloween: una studente.