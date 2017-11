Ecco alcune cose da dire quando si è innamorati, secondo Tapiwa Mugabe, poeta dello Zimbabwe: “Metterò la galassia nei tuoi capelli. I tuoi baci sono una sorsata di liquore forte. Non ho mai visto un orizzonte più bello di quando tu chiudi gli occhi. Non ho mai visto un’alba più bella di quando tu apri gli occhi”. Spero che queste parole ti ispirino a improvvisare altre effusioni amorose. Esprimere dolce riverenza e tenero rispetto per le persone che ami potenzierà la tua salute fisica, la tua ricchezza emotiva e la tua resilienza spirituale.