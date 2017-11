Secondo il mitologo Michael Meade, gli antichi celti credevano che “una persona nasceva per tre motivi: l’unione tra suo padre e sua madre, il desiderio di rinascita di uno spirito ancestrale e la volontà di una divinità”. Anche se non pensi che sia vero, le prossime settimane saranno un buon periodo per divertirti a fantasticare che lo sia. Sei in una fase in cui riflettere sulle tue origini può rinvigorire il tuo spirito e attirare la buona sorte. Perciò, parti dalla teoria dei celti. Quale dei tuoi antenati può aver cercato di rivivere attraverso di te? Quale divinità può aver avuto interesse al fatto che tu nascessi? Cosa sei venuto a fare su questa terra? Quale delle tue potenzialità innate non hai ancora completamente sviluppato, e cosa puoi fare per svilupparla?