Per voi Cancerini sta cominciando la stagione del “quanto mi piace preoccuparmi”. Già da ora i dubbi sconcertanti su te stesso stanno salendo alla coscienza dalle profondità dell’inconscio. Ma aspetta! Non deve necessariamente essere così. Sono qui per dirti che quei dubbi sconcertanti e quelle fantasie sono veri al massimo al 10 per cento. Quindi non abbandonarti alla corrente, perché ti trascinerà nel gorgo di pessime abitudini. Resisti a qualsiasi tendenza agli sbalzi di umore e alle melodrammatiche discese all’inferno. Una cosa che puoi fare per favorire questa coraggiosa ribellione è cantare con trasporto le canzoni che ami.