Capricorno

Nei prossimi mesi sarà fondamentale controllare l’effetto che eserciti sul mondo. I tuoi comportamenti privati non saranno quasi mai solo privati, potrebbero avere conseguenze per persone che non conosci oltre che per quelle che ti sono più vicine. Le onde che emani in tutte le direzioni non ti sembreranno niente di speciale, ma non devi pensare di avere poca influenza. Se dovessi dare un titolo al 2018 pensando a te, lo chiamerei “L’anno del massimo impatto sociale”. E comincerà presto.