Capricorno

Nel basket in alcuni casi il giocatore che subisce un fallo ha diritto a un tiro libero. Da una distanza di circa quattro metri e mezzo, può fare canestro con calma senza che gli avversari cerchino di stopparlo. Alcuni studi hanno dimostrato che ci riesce più facilmente se lancia la palla sottomano, cioè dal basso. Ma quasi nessun professionista lo fa, perché è una cosa da sfigati. Tutti scelgono di lanciare dall’alto anche se è una tecnica meno efficace. Prendiamola come metafora della tua vita nelle prossime settimane. Compirai imprese belle e utili se sarai disposto a non sembrare troppo figo.