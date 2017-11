Capricorno

Osserviamo un minuto di silenzio per un’illusione che sta per dileguarsi. Era una bella illusione, vero? Piena di speranza e di slancio, molto stimolante. Ma a pensarci bene, il suo fascino era dovuto più a com’era confezionata che alla sua vera bellezza. La speranza era un po’ fuorviante, lo slancio dipendeva molto dalla sua spavalderia e lo stimolo non era sufficiente a motivarti. Ma osserviamo comunque un minuto di silenzio. Anche i miraggi che portano fuori strada meritano una lacrima. Inoltre, la sua scomparsa darà vita a un sogno più vero, più sano, più bello e meno illusorio.