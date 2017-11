Sagittario

Per rispetto della tua salute mentale, di solito ti risparmio le sciocchezze senza senso e cerco di fare in modo che tu rimanga concentrato su esplorazioni illuminanti. Ma per questa volta ti concedo momentaneamente di aggirarti nei bassifondi. A proposito, che stupidaggini sta combinando il tuo ex ultimamente? Al tuo vecchio amico fallito e cocainomane piacerebbe venire a far baldoria con te? Tanto per farti due risate, non potresti riprendere quella fantasia senza prospettive che ti fa sempre arrabbiare? Ci sono buone probabilità che l’esposizione a cattive influenze come queste abbia un effetto tonificante su di te. Potresti rimanere così disgustato da non permettere più che corrompano la tua dedizione alla rettitudine e alla via del cuore.