Sagittario

Tra tutti i segni dello zodiaco, voi Sagittari siete quelli che hanno più probabilità di comprare un biglietto vincente della lotteria. Ma anche di buttarlo in un cassetto e dimenticarvene, o di lasciarlo nella tasca dei jeans quando fate il bucato. Per favore, nelle prossime settimane evitate comportamenti del genere. Assicuratevi di fare tutto quello che serve per approfittare della fortuna che la vita vi metterà a disposizione.