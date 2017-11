Sagittario

Il giornalista James A. Fussell definisce il thrashing “l’atto di battere a caso sulla tastiera del computer nel tentativo di scoprire tasti ‘nascosti’ che attivano funzioni segrete di un programma”. Nelle prossime due settimane ti consiglio di usarla come metafora della tua vita. Senza diventare troppo aggressivo o irresponsabile, batti il terreno a caso per vedere quali sorprese interessanti puoi trovare. Esplora varie possibilità nello scherzoso tentativo di far emergere opzioni che non sei riuscito a scoprire con la logica e il ragionamento.