Ti ricordi quella volta, tanti anni fa, in cui gli angeli ti sono apparsi nel giardino in cui giocavi e ti hanno spiegato come e perché baciare il cielo? Prevedo che presto riceverai una visita simile. E ti ricordi quel momento fantastico della tua adolescenza in cui hai sondato per la prima volta i sublimi misteri del sesso? Sei pronto come allora e destinato a scoprire altri segreti della natura. Forse non c’è stato nessun altro momento in tutti questi anni, in cui sei stato in condizioni così favorevoli per esplorare il paradiso qui sulla terra.