“Tutto quello che poteva essere inventato è già stato inventato”, disse nel 1899 Charles H. Duell, direttore dell’ufficio brevetti degli Stati Uniti. “Tutta la musica che poteva essere scritta è già stata scritta. Stiamo solo ripetendo il passato”, disse il compositore Pëtr Ilič Čajkovskij. “La gente si stancherà di guardare una scatola tutte le sere”, diceva il regista Darryl F. Zanuck parlando della televisione nel 1946. Spero di averti fornito abbastanza prove per convincerti a rimanere fedele alle tue idee innovative. Non cadere nella trappola degli scettici e di chi pensa in modo convenzionale.