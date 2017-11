Smettila di respingere la felicità e la libertà che stanno tentando di insinuarsi nella tua vita o mi farai perdere la pazienza. Perché non puoi semplicemente accettare la buona sorte e i colpi di fortuna? Perché devi essere così sospettoso e diffidente? Stammi a sentire: l’abbondanza che aleggia intorno a te non è l’inizio di un crudele scherzo cosmico. Non è un gioco perverso studiato per crearti aspettative e poi mandarle in frantumi. Ti prego: rilassati e lasciati travolgere dalla felicità.