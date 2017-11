Tutti noi conosciamo la solitudine. Passiamo periodi in cui ci sentiamo isolati, incompresi e poco apprezzati. Questa è la cattiva notizia, Vergine. Quella buona è che per te le prossime settimane saranno il momento ideale per fare in modo che la solitudine non sia più un problema. Eccoti qualche idea un po’ pazza per riflettere su come farlo. 1) Nutri il rapporto che già hai con lo spirito di persone che amavi e sono morte. 2) Immagina di conversare con il tuo angelo custode o con il tuo spirito guida. 3) Stringi un accordo con un “compagno di solitudine”, una persona con cui preghi o canti ogni volta che tu o lei vi sentite tristi. 4) Scrivi messaggi al tuo io futuro o passato. 5) Comunica con gli animali.