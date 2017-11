Questo potrebbe essere l’oroscopo più eterogeneo che io abbia mai creato per te. Visto che in questo periodo sei un’artista sfaccettata e mutevole, mi sembra del tutto appropriato. Ecco una dolce miscela di oracoli: 1) Se il trionfo che cerchi non ti porta a essere umile, non è il trionfo giusto. 2) Potresti provare lo strano impulso di reclamare o cercare di recuperare qualcosa che in realtà non hai mai perso. 3) Prima che possa avvenire una trasformazione, dovrai pagare un debito. 4) Non essere schiava delle tue convinzioni. 5) Se ti viene data la scelta tra un amore sacro e uno profano, scegli il primo.